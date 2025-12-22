Affaire Softcare–ARP : SOS Consommateurs annonce des plaintes auprès du procureur et à l’OFNAC

Le président de SOS Consommateurs, Me Massokhna Kane, annonce le dépôt de plaintes auprès du procureur de la République et de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) afin de faire toute la lumière sur l’affaire opposant la société Softcare à l’Agence de régulation pharmaceutique (ARP).



« Nous sommes en train de formaliser les plaintes parce qu’avec les déclarations très graves qui ont été faites par l'inspecteur pharmacien assermenté. Nous avons décidé outre la plainte que nous avons déposée auprès du procureur de Mbour et de Thiès. On va déposer aussi une plainte à l’OFNAC pour qu'il y ait une enquête plus approfondie », a déclaré l’avocat sur les ondes de Sud FM.



Me Kane rappelle que SOS Consommateurs avait auparavant saisi le ministère du Commerce, mais estime désormais qu’une enquête judiciaire s’impose. « Quand on parle de corruption à un niveau aussi grave, pour une société aussi importante qui depuis deux ans, fait des produits avec des matières premières périmées, c'est un préjudice énorme », a-t-il dénoncé.



Pour le président de SOS Consommateurs, cette situation constitue « une mise en danger manifeste des populations ». Il juge les faits « extrêmement graves » et appelle à ce que « toutes les conséquences de droit soient tirées ».



