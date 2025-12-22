Le section SAMES-ARP déclenche une grève de 72 heures pour exiger la vérité sur l’affaire Softcare

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES), section Agence de régulation pharmaceutique (ARP), annonce le lancement d’une grève de 72 heures à compter de ce mardi, pour exiger un règlement définitif de la crise qui secoue la boîte.



S’exprimant sur les ondes de Sud FM, le secrétaire général de la section SAMES-ARP, Dr Yankoba Coly, conditionne la reprise du travail à l’ouverture d’une enquête approfondie, notamment autour de l’affaire Softcare.



« Tant que les autorités ne viennent pas ici diligenter une enquête, nous n'allons pas reprendre. On compte partir demain en grève : mardi, mercredi et le vendredi, et elle est renouvelable », a-t-il déclaré.



Selon Dr Coly, seule une enquête sérieuse permettra de situer les responsabilités, y compris celles des personnes impliquées de près ou de loin dans ce dossier. Il a rappelé qu’une équipe d’inspecteurs du ministère a déjà été dépêchée pour évaluer la situation, ajoutant que les syndicalistes attendent toujours les conclusions de cette mission.



« Il faut aller au bout de l’enquête pour que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient clairement établies », a-t-il insisté.