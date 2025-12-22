CAN 2025 : le Mali et la Zambie se neutralisent (1-1)

Deuxième match de cette CAN 2025 ce lundi après-midi avec le Mali et la Zambie qui s’affrontaient dans le groupe A. Après la victoire du Maroc ce dimanche soir face aux Comores, le Mali, autre favori de ce groupe, devait assurer les trois points pour titiller les Lions de l’Atlas juste avant le choc entre les deux équipes vendredi. Et le Mali, qui a l’habitude d’être irrégulier sur le continent, a encore confirmé son statut d’équipe frustrante.



Tout n’a pas été facile du tout pour les Maliens qui avaient démarré fort ce match. Dans un gros rythme, ils s’étaient procurés plusieurs occasions et avaient même vu l’arbitre de la rencontre siffler un penalty en leur faveur. Mais comme Rahimi ce dimanche, le tireur El Bilal Touré n’a pas réussi à le transformer, butant sur un bon gardien zambien.



Finalement, la différence a été faite au retour des vestiaires après un corner tiré rapidement. Avec seulement deux Zambiens et deux Maliens dans la surface (les autres n’avaient pas pu se placer à temps), c’est Lassine Sinayoko qui a fini par faire trembler les filets (1-0, 61e). La Zambie a poussé sur la dernière demi-heure et a réussi à faire douter une équipe malienne peu sereine.



Et à la dernière seconde, Patson Daka climatisait le Mali d’une belle tête (1-1, 90e+5). Les deux équipes se partagent les points. Le Mali fait une bien mauvaise opération puisqu’il sera déjà dos au mur lors de la prochaine journée face au Maroc.





Avec Footmercato