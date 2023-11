Agent de nettoiement mortellement poignardé à la Médina: les quatre accusés risquent l'emprisonnement à perpétuité

Après une détention préventive de trois (3) ans, le quatuor Cheikh Tidiane Thiam, Cheikh Diouf alias Cheikh Town, Cheikhou Bâ et El Hadj Bâ ont comparu devant la Chambre criminelle de Dakar pour leur implication présumée dans l'agression mortelle de l'agent de nettoiement Diakaryaou Diagouraga. Le procès a révélé plus de détails sur l'attaque qui s’est déroulée à la rue 31X30 de la Médina.



À en croire Rewmi Quotidien, la victime aurait été poignardé à l'œil et au thorax au cours d'un vol à main armée perpétré par le gang d'El Hadji Bâ. Les récits des accusés ont révélé une soirée mouvementée, avec des tentatives de vol et une violente altercation ayant entraîné le drame.



Cheikh Tidiane Thiam a affirmé avoir agi en légitime défense, déclarant qu'il s'était battu avec la victime et l'avait poignardée après avoir été blessé à la tête. Cheikh Diouf, présent lors de la bagarre, a témoigné en faveur de Thiam, tandis qu'El Hadji Bâ a prétendu avoir rencontré ses coaccusés au commissariat, niant toute implication directe dans le crime.



Le parquet, quant à lui, a requis la prison à vie pour les quatre mis en cause. Le verdict sera rendu le 5 décembre prochain.