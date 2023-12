Ageroute: du Lycée de Mboro à l'Ucad, le nouveau DG Mamadou Ndao, un pur produit de l'école sénégalaise

Ibrahima Ndiaye quitte l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE). Il est au poste depuis 2014. Pour rappel, il a été nommé par l'ancien Président Abdoulaye Wade avant d'être remplacé en 2012 par Macky Sall qui l'a reconduit au poste un an après.



Ibrahima Ndiaye est remplacé par Mamadou Ndao, précédemment Secrétaire général de ladite agence. Des sources de l'Ageroute confient que ce jeune ingénieur statisticien était sous l'aile protectrice de son prédécesseur au poste. Ndao a fait tout son cursus scolaire et universitaire au Sénégal. Natif de Mboro, il a fait ses études primaires à l'école Madior Niang avant de rejoindre le Lycée Taiba-ICS de Mboro où il a décroché son Baccalauréat en 2002. Il a ensuite rejoint le département Géographie de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Ucad.



C'est un pur produit de l'école sénégalaise.