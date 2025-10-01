Agression à Bignona : un agent « Wave » dépouillé de ses biens

Un jeune entrepreneur du nom de Yafaye C, gérant d’une boutique « Wave » a été victime d’une agression hier mercredi. A la sortie de son commerce, en face de la gare routière de Bignona (sud), quatre individus l’ont pris pour cible sur le chemin de fer pour lui dérober la somme qu'il portait.



Surpris par les assaillants, après avoir reçu un violent coup qui l'a presque assommé, Yafaye C va sentir ses bourreaux le fouiller et s'emparer de son sac qui contenait la somme de 16 millions de FCFA, ainsi que ses deux téléphones portables, rapporte « L’Observateur ».



Selon le témoignage de la victime, après l’avoir privé de ses biens, les malfaiteurs au nombre de quatre ont aussitôt quitté les lieux. Ils auraient même quitté la ville de Bignona pour trouver refuge à Ziguinchor (sud). Activement recherchés, ils ont été finalement arrêtés, hier mardi, par la gendarmerie, dans un bar où ils faisaient la fête.



« Les assaillants sont, pour l'heure, gardés dans les locaux des limiers. Ils seront présentés devant le procureur de la République avant d'être envoyés à la citadelle du silence », informe le journal.



L’enquête se poursuit pour mettre la main sur le magot ou du moins une partie.