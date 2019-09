Agression d’une sage-femme par un Kankourang à Sédhiou: une grève de 48 h décrétée par les agents de santé

Les syndicats des travailleurs de la santé, regroupés autour du Sutsas (Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale), du Syntras (Syndicat national des travailleurs de la santé), et du Sames (Syndicat autonome des médecins du Sénégal ), ont décrété une grève de 48 heures à partir de ce mardi 24 septembre. Une façon, pour eux, de dénoncer l’agression de la sage-femme du poste de santé de Nguindir par un Kankourang, une localité située dans la région de Sédhiou au sud du Sénégal.



« On a décrété une grève de 48 heures avec la gestion des urgences uniquement le mardi et le mercredi », informe le Secrétaire général de la section Sutsas de Sédhiou, Bodian Diakhaté à la sortie de leur Assemblée générale (Ag) tenue hier, lundi pour évaluer l’acte qui a été posé et de mettre en place une stratégie de riposte.



Une marche nationale est aussi annoncée dans les prochains jours.