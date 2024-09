Agression de Guy Maruis Sagna à Lomé : Le parti togolais Freedom Togo-MNL dénonce l'attaque et marque sa solidarité

La vague de soutien continue de s'élargir suite à l'agression du député Guy Maruis Sagna. Cette fois ci, c'est le parti d'opposition Togolaises Freedom Togo-MNL (Mouvement national de Libération) qui apporte son soutien au député sénégalais.



« Freedom Togo-MLN exprime sa solidarité à l’honorable Guy Marius Sagna, aux députés Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson et Sambiri N’Wakin Targone, ainsi qu’à tous les blessés et leur souhaite un prompt et entier rétablissement », lit-on dans un communiqué.



Le parti d'opposition fustige les scènes de violences inouïes perpétrées contre l'honorable député Guy Maruis Sagna et ses collègues parlementaires. « Freedom Togo-MLN exprime sa solidarité à l’honorable Guy Marius Sagna, aux députés Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson et Sambiri N’Wakin Targone, ainsi qu’à tous les blessés et leur souhaite un prompt et entier rétablissement », indique l’organisation politique togolaise.



Freedom Togo-MLN a aussi appelé les chefs de l'Etat de la CEDEAO et les parlementaires de l'espace Ouest africain de s'indigner face à cette violence du régime togolais.



« Freedom Togo-MLN appelle l’attention des chefs d’État et des parlementaires des pays membres de la CEDEAO à condamner le Togo pour cet événement d’une grande gravité qui illustre ce que fait subir le régime togolais à ses propres citoyens », indique le parti togolais.