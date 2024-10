Agression en plein jour au marché HLM: un sixième agresseur arrêté

Nouvelle arrestation dans le cadre de l'agression survenue le 06 septembre dernier, en plein jour au marché Hlm ( Dakar). Un sixième membre de la bande des malfaiteurs a été arrêté. Il s'agit de Ndongo Diop, une jeune âgé de 24 ans. Il est entre les mains de la sûreté urbaine depuis le 05 octobre dernier.Selon Libération qui donne l'information dans sa parution de ce mardi, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Mieux, il a révélé aux enquêteurs leur modus operandi.Il est poursuivi pour "vol et association de malfaiteurs". Ils sont désormais six (6) individus à être interpellés.Pour rappel, le 06 septembre dernier, aux environs de 12 heures, une bande d'agresseurs opérait en plein jour au marché HLM (Dakar). La scène avait heurté la sensibilité de l'opinion. Grâce à des captures vidéos, l'agression était devenue virale sur les réseaux sociaux. La bande organisée s'était attaquée à un individu qui était monté sur une moto avant de le dépouiller de son sac.Une descente effectuée dans un appartement à la Cité Mixta (Dakar) par les équipes de recherches a permis l'interpellation des susnommés le 19 septembre à 18 heures 10 minutes.