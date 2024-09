Agression en plein jour aux HLM : la bande de malfaiteurs démantelée par la police

Une bande d'agresseurs qui opérait en plein jour au marché HLM (Dakar) avait heurté la sensibilité de l'opinion. La scène s'était déroulée le 06 septembre aux environs de 12 heures. Grâce à des captures vidéos, l'agression était devenue virale sur les réseaux sociaux. La bande organisée s'était attaquée à un individu qui était monté sur une moto avant de le dépouiller de son sac.



Dans ces mêmes circonstances de temps et de lieux, Diégane Sène, qui était à bord de son véhicule immatriculé AA 734 AE en a profité pour soustraire une liasse d'argent tombée du sac. Arrêté, le taximan est depuis lors en prison .



Ensuite la police s'est lancée aux trousses des autres membres de la bande. Ce qui a abouti à l'arrestation le 09 septembre, aux environs de 5 heures du matin dans la boîte de nuit << Vogue>>, située aux Almadies, à l'interpellation des nommés Woury Sow et Mody Ngom qui avaient activement participé aux faits. Eux aussi croupissent en prison depuis lors.



Mais, la police tenait à mettre la main sur toute la bande. C'est en continuant leurs investigations, que les enquêteurs ont appris que deux suspects membres de la bande, en l'occurrence Mamadou Diop alias " Papa Bou Ndaw" et Seydina Mouhamed Guèye alias " Petit Mouha" se sont refugiés à Sédhiou, dans le sud. Peu de temps après, ils ont fait leur retour à Dakar. Ils avaient pris une paisible retraite dans un appartement à la Cité Mixta. Un recoupement effectué par les policiers a confirmé cette information et les recherches ont permis d'identifier ledit appartement.



Une descente effectuée sur les lieux par les équipes de recherches a permis l'interpellation des susnommés le 19septembre à 18 heures 10 minutes, à la cité Mixta. Sur place, ces derniers ont été notifiés de leur droit à un conseil et des motifs de leur interpellation et placement en position de garde à vue.