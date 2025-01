Agression mortelle d'un boutiquier à Yarakh : l'UNBS appelle à une action urgente pour renforcer la sécurité des commerçants

Dans un communiqué, l’UNBS a dénoncé une fois de plus l'insécurité qui frappe les commerçants sénégalais. L’organisation a rappelé que les boutiquiers sont de plus en plus pris pour cibles par des criminels. "Ce tragique événement met en lumière l’insécurité grandissante à laquelle sont confrontés les commerçants dans notre pays. Les boutiquiers, qui contribuent activement à l'économie locale et au bien-être de nos quartiers, sont devenus des cibles privilégiées pour les criminels", a déploré l'UNBS dans sa note.



L’organisation a également adressé ses plus sincères condoléances à la famille du jeune Ismaila Diallo. De plus, elle a exprimé sa solidarité envers tous les commerçants du Sénégal, partageant leur douleur et leur colère face à cet acte insupportable. Cette agression a ravivé les préoccupations sur la sécurité des commerçants. Ces dernier, d'après l'UNBS se sentent de plus en plus vulnérables dans l'exercice de leur activité.



Face à cette situation alarmante, l'UNBS a appelé les autorités à prendre des mesures urgentes et efficaces pour assurer la sécurité des commerçants. Ce, afin que de tels événements tragiques ne se reproduisent.