Agressions, vols, crimes: les Etats Unis classent le Sénégal Niveau 2 dans leur rapport et alertent leurs compatriotes

La situation générale de la criminelle du Sénégal inquiète au plus haut niveau. Dans son rapport sur la Sécurité en date du 14 mars 2019, le Bureau de la sécurité diplomatique des Etats-Unis (Osac) classe le pays Niveau 2. Une façon d’alerter leurs compatriotes qui y vivent.



« Les crimes de rues sont très fréquents, en particulier dans les zones urbaines. Les crimes occasionnels (par exemple, vol à le titre, vol de sac à main, vol d’objets de valeur dans un véhicule, agressions, cambriolages résidentiels) sont les crimes les plus fréquemment rencontrés par les fonctionnaires américains, les voyageurs d’affaires et les visiteurs », peut-on lire dans leur rapport.



Poursuivant, l’Osac d’ajouter : « Les vendeurs agressifs, les mendiants et les enfants des rues tentent souvent de détourner l’attention des victimes pendant qu’un complice vole des objets de valeur ».



Face à cette situation, les Etats-Unis avertissent leurs compatriotes à ne pas accepter d’articles de personnes dans la rue, sauf s’ils envisagent de les acheter. «C’est un stratagème favori des crimes de rue », soulignent-ils.



«Ouakam, Fenêtre Mermoz, Fann, Corniche Ouest, interdits de circuler »

L’ambassade interdit à son personnel et aux membres de leurs familles de marcher et de courir le long de la Corniche Ouest dans l’obscurité, en particulier dans les quartiers de Ouakam, Fenêtre Mermoz et Fann en raison d’attaques et de vols.