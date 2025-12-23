Rapport ITIE 2024 : 455,99 milliards de FCFA de revenus générés par le secteur extractif

L'initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) a rendu public son rapport 2024, ce 23 décembre 2025. Le rapport a révélé que le total des revenus générés (hors paiement sociaux, environnementaux et garanties de la réhabilitation) par le secteur extractif au Sénégal, est passé de 380 milliards de FCFA en 2023 à 435,82 milliards de FCFA en 2024, soit une augmentation de 23% (84,30 milliards de FCFA).



Concernant le secteur des hydrocarbures, une hausse considérable a été notée cette année. Les revenus du secteur des hydrocarbures ont connu en hausse de 47,1 milliards de FCFA, passant de 30,65 milliards en 2023 à 77, 70 milliards de FCFA en 2024. Ceci s’explique par l’entrée en production du champ pétrolier offshore Sangomar.



La production du secteur minier en 2024 a aussi généré 369,6 milliards de francs CFA, grâce à une une forte dynamique haussière du marché de l’or et de l’acide phosphorique. En effet, l’or a contribué à hauteur de 44, 10% aux exportations du secteur extractif, évalué à 501,95 milliards de FCFA. L’acide phosphorique le suit de près, représentant 25,26% des exportations pour un montant

de 287,52 milliards de FCFA.



Le rapport a affirmé qu’en 2024, un versement de 6,66 milliards de francs CFA a été effectué pour les paiements sociaux et de 1,99 milliard pour les paiements environnementaux. Par ailleurs, la contribution du secteur extractif dans l’économie du Sénégal a été remarquable. Le secteur extractif a eu un impact de 4,9% sur le PIB, 11,9% sur les recettes de l'État, 31,3% sur les exportations et 0,7% sur l'emploi.



Selon le document, durant l'année 2024, la recette transférée au budget de l'État est passée de 435,8 milliards de francs CFA à 346.1 milliards de francs CFA, soit une croissance de 89.7 milliards de francs CFA.