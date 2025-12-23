CAN 2025 - Sénégal vs Botswana : le onze de départ des "Lions" avec Jakobs et Jackson

Sans surprise, Édouard Mendy garde les buts des “Lions”. En défense, Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté sont titularisés, tandis qu’Ismail Jakobs occupe le couloir gauche en l’absence d’El Hadji Malick Diouf.

Dans l’entrejeu, Pape Thiaw a opté pour le duo Idrissa Gana Gueye – Pape Gueye. Sur le front de l’attaque, Nicolas Jackson est aligné à la pointe, épaulé par Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Ismaïla Sarr.

L’équipe nationale du Sénégal entre en lice ce mardi face au Botswana, à Tanger, pour son premier match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc. La rencontre est prévue à 15h00 GMT. À quelques minutes du coup d’envoi, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé son onze de départ.