justice : Soya Diagne extrait de sa cellule pour répondre des accusations d’"escroquerie"

Déjà placé sous mandat de dépôt pour motifs politiques, l’homme d’affaires Soya Diagne voit son horizon judiciaire s’assombrir. Hier, lundi, il a été extrait de la prison de Rebeuss pour être entendu par la Sûreté Urbaine (SU) dans le cadre de deux plaintes portant sur des préjudices financiers de plusieurs millions de FCFA.
La première affaire concerne une transaction remontant à 2016. Souleymane Bâ Diallo accuse l’homme d’affaires de lui avoir commandé du lait en poudre pour une valeur totale de 23 925 000 FCFA. Selon la déposition du plaignant, rapporte « L’Observateur », Soya Diagne n'aurait versé qu'un acompte de 5 millions de FCFA. Le reliquat de 18 925 000 FCFA aurait été « réglé » par deux chèques de la BSIC qui sont revenus impayés pour défaut de provision.
Confronté à la victime dans les locaux de la Sûreté Urbaine, Soya Diagne a reconnu les faits tout en invoquant la prescription de la créance. Il a également affirmé aux enquêteurs que ce litige avait déjà été traité par la Division des Investigations Criminelles (DIC) par le passé.
La seconde plainte, déposée par Mouhamadou Seck, porte sur des faits survenus en 2017. Soya Diagne, se présentant alors comme opérateur économique, aurait passé commande de 400 cartons de café pour un montant de 10 400 000 FCFA.
Le mode opératoire décrit est similaire : après un versement initial de seulement 100 000 FCFA, l'homme d'affaires aurait remis un chèque de la Banque sahélo-saharienne. Ce titre de paiement a également été rejeté par l’institution bancaire. Face aux policiers de la SU, Soya Diagne a adopté la même ligne de défense, se réfugiant derrière le délai de prescription des faits.
Pour rappel, Soya Diagne est maintenu en détention préventive depuis le 16 octobre dernier. Son interpellation initiale remonte au 11 octobre, dans un restaurant dakarois, pour des faits de diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes mœurs.
Ces nouvelles accusations d'abus de confiance et d'escroquerie viennent s'ajouter à son dossier pénal, alors même qu'il se trouve déjà sous mandat de dépôt. À l'issue de son audition, l'homme d'affaires a été réintégré à sa cellule de la prison de Rebeuss.
