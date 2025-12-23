CAN 2025 : le Sénégal lance sa campagne face au Botswana

Une victoire contre les “Zèbres” permettrait aux hommes de Pape Thiaw d’engranger un maximum de confiance avant le choc face à la RD Congo, prévu le 27 décembre prochain lors de la deuxième journée du groupe D.

Pour faire la différence, le sélectionneur sénégalais pourra s’appuyer sur l’expérience et le leadership de ses cadres, notamment Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Krépin Diatta.

Toutefois, les “Lions” devront rester vigilants face à une équipe botswanaise déterminée. Pour sa deuxième participation à une phase finale de Coupe d’Afrique, le Botswana a su tirer son épingle du jeu lors des éliminatoires, décrochant sa qualification dans un groupe relevé composé de l’Égypte, de la Mauritanie et du Cap-Vert.

Conscients de leurs atouts, les “Zèbres” ambitionnent de créer la surprise face au Sénégal et de réussir un coup d’éclat dès leur entrée en lice.

Dans l’autre rencontre du groupe D, la RD Congo affrontera le Bénin ce mardi à partir de 12h30 GMT.

