CAN 2025 : les “Lions” dominent, Jackson libère le Sénégal avant la pause

Très entreprenants, les Sénégalais se sont procuré de nombreuses occasions sans toutefois parvenir à creuser l’écart. Le gardien botswanais Goitseone Phoko s’est illustré comme l’homme fort de cette première mi-temps, multipliant les arrêts décisifs face à Nicolas Jackson, Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, tous mis en échec par le dernier rempart des “Zèbres”.

C’est la pause au Grand Stade de Tanger. Le Sénégal mène (1-0) face au Botswana au terme d’une première période largement dominée par les “Lions”. Il a fallu attendre la 40ᵉ minute pour voir les hommes de Pape Thiaw concrétiser leur supériorité, grâce à Nicolas Jackson, bien servi par Ismail Jakobs.