CAN 2025 : les “Lions” dominent, Jackson libère le Sénégal avant la pause

C’est la pause au Grand Stade de Tanger. Le Sénégal mène (1-0) face au Botswana au terme d’une première période largement dominée par les “Lions”. Il a fallu attendre la 40ᵉ minute pour voir les hommes de Pape Thiaw concrétiser leur supériorité, grâce à Nicolas Jackson, bien servi par Ismail Jakobs.
Très entreprenants, les Sénégalais se sont procuré de nombreuses occasions sans toutefois parvenir à creuser l’écart. Le gardien botswanais Goitseone Phoko s’est illustré comme l’homme fort de cette première mi-temps, multipliant les arrêts décisifs face à Nicolas Jackson, Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, tous mis en échec par le dernier rempart des “Zèbres”.
