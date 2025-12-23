Justice : Assane Diop relaxé après 10 mois de détention pour l’agression présumée d’un gendarme

Accusé d’avoir blessé l’adjudant Birame Fall lors d’une mission de sécurisation, Assane Diop a été blanchi par le tribunal correctionnel de Dakar ce lundi. Le prévenu, qui clamait son innocence, recouvre la liberté après un long séjour en prison.



L'affaire remonte à la nuit du 27 au 28 janvier 2024. Les éléments de la brigade de gendarmerie de la Foire effectuaient une patrouille nocturne. Devant le bar « Chez Willy », les militaires ont interpelé un groupe de cinq individus pour un contrôle d'identité. Le groupe a refusé d'obtempérer et a lancé des projectiles vers les forces de l'ordre. L'adjudant Birame Fall a ete atteint à la tête, subissant une blessure avec effusion de sang et une incapacité temporaire de travail (ITT) de 20 jours. Dans la confusion, les assaillants ont pris la fuite. Seul Assane Diop, 34 ans, a été intercepté.



À la barre, Assane Diop a déclaré, qu’il n'était pas avec les agresseurs. Selon ses dires, il a été réveillé par la faim à 4 heures du matin et est simplement sorti acheter de la nourriture lorsqu'il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. « Je ne connaissais personne de cette bande de jeunes qui a lancé des pierres », a-t-il martelé devant le juge.



Le procureur de la République n'a pas été convaincu par cette version. Estimant qu'Assane Diop faisait bel et bien partie du groupe d'agresseurs, il a requis « la disqualification des faits en rébellion aggravée, une peine de 1 an de prison ferme et une amende de 100 000 F CFA ».



De son côté, la défense, assurée par Me Khadim Kébé, a plaidé l'absence de preuves formelles et a souligné que son client avait déjà « suffisamment payé » en passant 10 mois en détention provisoire. Un argument renforcé par le désistement de la partie civile. L'adjudant Birame Fall a en effet déposé une lettre de désistement, renonçant à poursuivre le prévenu.



Le tribunal correctionnel de Dakar a finalement pris le contrepied du parquet. Faute de preuves probantes reliant directement Assane Diop au jet de projectile, le juge a prononcé une relaxe pure et simple. Après dix mois derrière les barreaux, l'homme de 34 ans est ressorti libre du palais de justice.



