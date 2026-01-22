Agriculture africaine : Le défi des engrais en chiffres

Les engrais sont essentiels pour maintenir la fertilité des sols, améliorer la productivité agricole et assurer la sécurité alimentaire. C'est ce que montre le rapport "Africa Agriculture Trade Monitor (AATM) 2025", publié par l'AKADEMIA2063 et l'IFPRI. Ainsi, entre 2000 et 2020, l’usage des nutriments (azote, phosphate, potasse) a doublé, culminant à 7,9 millions de tonnes, avant de se stabiliser autour de 7 millions en 2023 après le choc de la crise mondiale.



Disparités régionales



Des disparités régionales apparaissent dans l'utilisation des engrais . L'Afrique du Nord domine l'utilisation des engrais inorganiques, représentant 36 % de la consommation du continent sur la période 2019-2023, contre 50 % en 2000 et 46 % sur 2009-2013. Cette réduction est principalement due à l'augmentation plus importante de l'utilisation d'engrais en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est est le deuxième plus grand utilisateur ; sa part a affiché une tendance à la hausse, passant de 17 % en 2000 à 33 % en 2023. Sur la période 2019-2023, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe représentaient respectivement 19 % et 16 % de l'utilisation d'engrais, tandis que l'Afrique centrale ne représentait que 3 %. La part de l'Afrique de l'Ouest est sur une tendance ascendante, contrairement à celle de l'Afrique australe.



Principaux pays utilisateurs et intensité



La consommation est concentrée dans quelques pays. L'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Nigeria et le Maroc ont représenté 60 % de la consommation continentale en moyenne pour la période 2019-2023. Ces cinq pays, ainsi que le Kenya, la Zambie, la Tanzanie, le Malawi et le Ghana, constituent le top 10 des utilisateurs, totalisant 76 % de la consommation totale. L'intensité de l'utilisation est mesurée par les quantités d'engrais inorganiques utilisées par pays divisées par la superficie des terres cultivées . La moyenne continentale était de 23 kg/ha en 2023, contre 186 kg/ha en Asie et 83 kg/ha en Océanie.



Quelques pays utilisent plus de 50 kg/ha, l'objectif fixé pour 2015 par la Déclaration d'Abuja de l'Union africaine en 2006. L'Égypte est particulièrement remarquable avec 414 kg/ha atteints en moyenne sur 2019-2023. Maurice (144 kg/ha), la Zambie (70 kg/ha) et les Seychelles (58 kg/ha) sont les utilisateurs les plus intensifs d'Afrique de l'Est. L'Afrique du Sud (80 kg/ha), l'Eswatini (76 kg/ha) et le Botswana (68 kg/ha) affichent l'utilisation la plus intensive en Afrique australe. Avec 44 kg/ha, le Maroc est le deuxième utilisateur le plus intensif d'Afrique du Nord après l'Égypte.



En Afrique de l'Ouest, l'intensité est la plus élevée au Bénin (30 kg/ha), suivi du Ghana (25 kg/ha). Le Gabon (26 kg/ha) et le Cameroun (12 kg/ha) sont les utilisateurs les plus intensifs d'Afrique centrale. L'intensité est inférieure à 25 kg/ha dans 37 des 53 pays présentés. Le rapport souligne que l’ utilisation relativement faible par hectare est préoccupante pour la sécurité alimentaire. Cependant une utilisation excessive peut être préjudiciable si les nutriments ne sont pas suffisamment absorbés par les cultures, entraînant des pertes dans l'environnement.