Dakar : le congrès du CUSEMS «formellement suspendu» par le tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance de Dakar a «formellement suspendu» dans une ordonnance rendue le 16 janvier 2026 le congrès du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire prévue les 25 et 26 janvier. Selon un communiqué du directoire de la structure, il s’agit d’une décision temporaire, le temps que les juges se prononcent «définitivement» sur le fond du dossier.



Cette décision judiciaire intervient alors que le CUSEMS est secoué par une crise interne. Le directoire dénonce un "simulacre de congrès" organisé par un groupe "fractionniste" qui violait les statuts du syndicat. L’organisation du congrès mettait même en œuvre une confusion sur la gestion financière et la légitimité de celui-ci, avec des accusations de retrait abusif de fonds et de conflits de rôle entre le secrétaire général et le trésorier.



Le CUSEMS précise donc qu’«aucun congrès ne peut légalement se tenir aux dates susmentionnées» et que «toute initiative visant à organiser ou à participer audit congrès est nulle et sans effet». Pour l’heure, les organisateurs de l'événement, qualifié de «fractionnistes» par le directoire, n’ont pas encore réagi à la décision judiciaire.