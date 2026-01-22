Thiès : près de 80 milliards de FCFA générés par les débarquements de la pêche artisanale

L’adjoint au gouverneur de Thiès en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang, a annoncé à travers un entretien avec l’Agence de Presse Sénégalaise que les débarquements de la pêche artisanale dans la région sont estimés, provisoirement pour l’année 2025, à 129 934 tonnes, pour une valeur commerciale d'environ 80.7 milliards F CFA.



M. Niang a affirmé que la ville de Thiès a enregistré à elle seule, à travers le poste de contrôle des pêches, un apport en produits halieutiques de 5 122 tonnes en 2025, pour une valeur commerciale estimée à 3 383 669 000 FCFA. Il a, par ailleurs, précisé que les estimations pour le nombre de rotations de camions frigorifiques s'élèvent à environ « 1.653 » pour la même année. D’après lui, c’est sur cette base que « l’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), sous la tutelle du ministère des Pêches et de l’Economie maritime, s’est engagée à construire le marché central aux poissons de Thiès », en tenant compte du potentiel de la région dans ce domaine.



Le marché central au poisson de Thiès qui est « intégralement financée et exécutée par l’ANAM, sur une superficie de près de 3 200 m2, comprenant des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux », est attendue pour réguler correctement la distribution des produits halieutiques dans la région et à l’intérieur du pays, selon Ababacar Sadikh Niang.



En plus d’un groupe électrogène d’urgence de 250 KVA, «le marché compte deux halles de vente au poisson de 1 400 m², un complexe frigorifique, un bloc administratif, un bâtiment d’hébergement et plusieurs autres installations connexes », a-t-il-détaillé.

