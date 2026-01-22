Réseau social
Kolda : deux morts dans un accident de la circulation en plein centre-ville
Un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes ce jeudi 22 janvier 2026 au centre-ville de Kolda. Les victimes, qui se trouvaient à bord d’une moto, ont été mortellement percutées par un tracteur aux environs de 10 heures, selon des sources sécuritaires.
 
Le choc, d’une extrême violence, n’a laissé aucune chance aux occupants de la moto. 
 Originaires du village de Saré Mamadou, dans la commune de Kandiaye, département de Vélingara, ils ont succombé sur le coup à leurs blessures.
 
Alertés, les éléments de la police se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage et sécuriser la zone. Les corps sans vie des défunts ont ensuite été acheminés à la morgue du centre hospitalier régional de Kolda.
 
Le conducteur du tracteur impliqué dans l’accident a été interpellé par les forces de l’ordre. Le véhicule a également été saisi dans le cadre de l’enquête ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.
Ismaila Mansaly

Jeudi 22 Janvier 2026 - 17:38


