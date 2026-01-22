Incidents à la CAN : les 18 supporters sénégalais placés sous mandat de dépôt

Les 18 supporters sénégalais arrêtés le 18 janvier 2025 au Maroc, ont été placés sous mandat de dépôt pour « hooliganisme et de troubles à l’ordre public pour des faits ayant eu lieu dans un stade ». Les mis en cause seront jugés en flagrant délit, le 04 février prochain.
Après leurs arrestations, ils ont été placés en garde à vue puis présentés hier, mercredi, devant le parquet de Rabat, selon le quotidien Libération. La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a commis un cabinet d’avocats pour assurer leur défense.
Leurs interpellations font suite à des incidents qui ont eu lieu après que l’arbitre a refusé un but aux Lions de la Teranga et accordé un pénalty litigieux aux Lions de l’Atlas lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. Cette situation avait même poussé les Sénégalais à rentrer aux vestiaires, interrompant le match pendant un quart d’heure.
Après leurs arrestations, ils ont été placés en garde à vue puis présentés hier, mercredi, devant le parquet de Rabat, selon le quotidien Libération. La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a commis un cabinet d’avocats pour assurer leur défense.
Leurs interpellations font suite à des incidents qui ont eu lieu après que l’arbitre a refusé un but aux Lions de la Teranga et accordé un pénalty litigieux aux Lions de l’Atlas lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. Cette situation avait même poussé les Sénégalais à rentrer aux vestiaires, interrompant le match pendant un quart d’heure.
Autres articles
-
L’OM se fait totalement ridiculiser en Europe
-
CAN 2025 : une prime individuelle minimum de 61 millions FCFA prévue par FSF pour chaque "Lion"
-
L’énorme coup de pression de Monaco aux joueurs et à Sébastien Pocognoli
-
Finances : le Real Madrid reste le club le plus riche du monde, le PSG perd une place
-
Ligue des Champions : le Barça retourne le Slavia Prague, Newcastle assure avant le PSG, première victoire pour Rosenior en C1