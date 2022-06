Agriculture durable : un projet pour redynamiser la production agricole dans les régions de Fatick et Diourbel

Une conférence centrée sur l’agriculture et les dynamiques de territoires, a réuni ce mardi, à Dakar, les acteurs agricoles et membres des collectivités territoriales. À l’initiative de l’ONG française Agrisud international, la rencontre a pour thème « approche territoriale pour une agriculture durable ».



« La sensibilisation des acteurs territoriaux que nous sommes sur les enjeux de l’approche territoriale du développement inscrite dans la durabilité est un fort moment d'échange et de partage que nous saluons à sa Juste valeur, nous acteurs des régions de Fatick et de Diourbel engagés dans la transition agro-écologique », a déclaré Amie Diouf première vice-présidente du Conseil départemental de Fatick pour la conférence sur l'approche territoriale pour une agriculture durable.



Selon elle, à l’heure des crises multiformes qui secouent la communauté internationale entrainant, une raréfaction des engrais chimiques, « l’agro-écologie se révèle si besoin en était de le rappeler aujourd'hui, la seule alternative pour impulser une nouvelle révolution agricole inscrite dans la durabilité », a dit la vice-présidente du Conseil départemental de Fatick, soutenant un nouveau paradigme qui promeut une "agriculture territoriale à même de contribuer de façon significative à la production nationale et à la sécurité alimentaire de notre pays".



De son côté, le représentant Agrisud International au Sénégal est revenu sur le bilan des 30 ans de l’ONG. « En termes de bilan, c’est plus de 70.000 TPE qui ont été accompagnées à travers le monde. C’est la capitalisation de l’expérience reçue à travers trois guides qui nous permet de mettre des cycles de formation », a fait savoir Louis Etienne Diouf, coordinateur national des projets.



Dans la capitalisation, dit-il, on a un guide qui porte sur « l’agroécologie. Un deuxième guide qui porte sur le conseil de gestion pour accompagner les TPE agricoles et les organisations et exploitations communautaires. Il y a aussi un troisième guide qui porte sur le territoire, qui permet d’avoir des projets de territoire à travers les collectivités locales ».



Selon lui, l’objectif général est de renforcer les dynamiques agri-environnementales et socio-économiques portées par les acteurs des territoires pour promouvoir une agriculture familiale durable.