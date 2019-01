Ahmat Ahmat convaincu que le football peut sauver les jeunes africains de la délinquance

"Cette Afrique n’est peut être ce que certains veulent. Mais nous, nous faisons partie de la génération qui veut que l’Afrique change, avance. D’ailleurs c’est pour ça que la CAF y travail et ce n’est pas un slogan pour nous, nous y croyons !". Telle est l’assertion du président de la Caf Ahmat Ahmat, à Dakar, en marge de sa conférence presse.



Conscient du niveau de délinquance du continent africain, le président de la CAF est convaincu qu’avec nos chefs d’Etats africains, prenant l'exemple du joueur George Weah devenu président du Libéria, le football peut jouer un grand rôle . "Ceux qui dorment encore et qui pensent qu’on ne peut pas égaliser le football à un programme de développement laissez- les. Mai nous les africains, nous sommes conscients qu’associer le programme de développement au football peut réussir et ça peut combler le retard. Nous sommes victimes de notre jeunesse. L’alcoolisme, le banditisme la prostitution et l’immigration. »



L'organisation de la CAN 2019 a été attribuée à l'Egypte, ce mardi 8 janvier 2018, à Dakar, suite à la réunion du Comité Exécutif de la Confédération africaine de football.