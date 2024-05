Critiqué à Chelsea pour son inefficacité : Nicolas Jackson brise le silence

L’attaquant sénégalais, Nicolas Jackson, a fait le bilan de sa première saison à Chelsea, et a reconnu ses difficultés à être décisif en championnat. Dans une interview accordée à SkySports, le joueur a admis qu’il n’avait pas atteint les objectifs qu’il s’était fixés, malgré les opportunités qu’il a eues.



Ayant marqué 10 buts en Premier League, Jackson confie que cette performance est en deça de ses attentes. « Je pense que j’aurais dû convertir plus les occasions que j’ai eues. C’est correct mais loin de ce que j’espérais en rejoignant le club. L’objectif était de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Même si j’avais 10 ou 15 buts, l’essentiel est que l’équipe performe au mieux et que les supporters soient contents. Les buts suivront », s’est exprimé l’international sénégalais.



Arrivé à Chelsea l’été dernier en provenance de Villarreal, Nicolas Jackson s’est engagé à s’améliorer quotidiennement pour mieux servir son équipe. « Je travaille à me créer davantage d’opportunités et à marquer plus. J’espère que les choses iront mieux l’année prochaine », a indiqué le joueur, selon la même source.