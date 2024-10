Ahmed Ndoye cueilli et gardé à vue à la gendarmerie de Sébikotane

Le chroniqueur Ameth Ndoye a été arrêté jeudi par les gendarmes de la brigade de recherches, peu après le lancement du mouvement de Cheikh Yérim Seck. Les raisons de cette arrestation n’ont pas encore été dévoilées, mais on indique que Ndoye serait impliqué dans un accident corporel et qu’il ne détenait pas de permis de conduire au moment des faits.



Le lundi 21 octobre dernier, entre 11h et 12h, Ameth Ndoye, au volant de son véhicule Ford Escape gris foncé, aurait heurté un jeune Sénégalais près du marché Tableau, à Sébikotane.



À la suite de cet incident, deux gendarmes de la brigade de Sébikotane se sont rendus sur place pour procéder au constat. Ils lui ont demandé ses documents, mais Ndoye leur a présenté une attestation. Lorsqu’ils lui ont demandé son permis de conduire, il a répondu qu'il se trouvait à Dakar.



Les gendarmes ont alors exigé qu’Ameth Ndoye se rende à Dakar pour récupérer son permis et ont placé son véhicule en fourrière dans le parking de la gendarmerie de Sébikotane.



Aprés cette interpellation, Ameth Ndoye a été transféré au poste de gendarmerie de Sébikotane. Il faisait déjà l’objet d’un avis de recherche émis par les gendarmes de cette localité.