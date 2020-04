Aide à la diaspora : Macky Sall donne 1,5 million pour chaque famille de mort du covid19

Pour venir en aide aux Sénégalais de la diaspora, dans les pays comme la France, l’Italie et l’Espagne, fortement impactés par la pandémie du coronavirus, l’Etat a octroyé à chaque famille de victime, une somme de 1,5 million FCFA. A la date du dimanche 19 avril, ils étaient 25.000 émigrés à demander de l’aide à l’Etat.



Selon L’Observateur, presque 10.000 personnes sont en chômage. La deuxième catégorie des personnes souffrant des effets du coronavirus est représentée par des étudiants qui sont en situation de précarité. Le troisième groupe est composé de famille endeuillée en proie aux démons financiers à la petite semaine.



Des milliers de Sénégalais à la situation financière déjà peu reluisante, mais qui s'est gravement altérée avec la pandémie. Et qui se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de prendre en charge ou de s'occuper convenablement leur famille.



Dans les trois pays précités, 1,5 million FCFA sont octroyés aux familles des Sénégalais décédés du coronavirus et 325.000 FCFA sont donnés aux malades du coronavirus, et autres compatriotes en transit bloqués dans ces pays. Les étudiants non boursiers recevront 125.000 FCFA, la somme équivalente aux étudiants boursiers.