Aide à la presse : "en dehors de D-Média, les patrons de presse ont tous reçu leurs chèques" (Directeur de la communication)

Réagissant à la polémique, de directeur de la Communication, Ousseynou Dieng, a fait savoir qu'il n'y a pas eu de refus d'encaisser son chèque de la part des partons de presse, excepté Bougane Guèye Dany. "En dehors de D-Média, ils ont tous reçu leur chèque. Il n'y a pas eu de boycott. Et le ministre a doublé les montants", a dit M. Dieng sur la Rts.



Ousseynou Dieng s'est même permis de tacler le président du Cdeps, Mamadou Ibra Kane. " Celui qui conteste et qui est à l'origine du communiqué, est l'un des premiers à recevoir son chèque ".



L’aide de la presse suscite déjà plusieurs polémiques. Beaucoup de patrons de presse disent avoir retourné leurs chèques au ministre de la Communication et de la Culture, Abdoulaye Diop. Ils disent exiger de lui la publication de la liste de tous les bénéficiaires y compris les sommes octroyées à chaque organe de presse.