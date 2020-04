Aide alimentaire d'urgence: Mbour n’a reçu que 470 tonnes de riz sur 4.586 attendues

«Dans le département de Mbour, le processus de réception des vivres est sur une bonne voie. Les kits alimentaires de l’Etat sont en train d’être réceptionnés et à la date d’hier (Ndlr, mercredi) nous avons déchargé 470 tonnes de riz sur un total global de 4 586 tonnes de riz pour le département de Mbour. Le kit est composé de riz, d’huile, de sucre, de savon et de pâte alimentaire. C’est une opération qui nécessite une logistique importante notamment en termes de magasins de stockage». C’est ce qu’a déclaré à l’entame le chef de l’Exécutif départemental, Mor Talla Tine, sur le programme de soutien alimentaire destiné à 45.586 ménages dans le département de Mbour, soit 26.964 ménages inscrits au Registre national unique (Rnu) et 18. 622 vulnérables aux effets du Covid-19.



« Nous avons donc travaillé avec l’ensemble des sous-préfets pour identifier les stockages qui sont gardés par la Police et la Gendarmerie 24h/24 heures. rien que pour la commune de Mbour, nous avons 1.300 tonnes environ qu’on va avoir uniquement pour le riz. C’est pourquoi le déchargement prend beaucoup de temps. avant-hier, nous avons reçu 16 et hier 13 camions dont la charge varie entre 30 à 50 tonnes uniquement du riz», a expliqué le préfet Mor Talla Tine faisant le point des opérations à la date d’hier (jeudi 23 avril).



Selon le préfet, le travail de validation est en cours et permettra aux sous-comités de quartiers d’identifier dans un premier temps les doublons, les erreurs d’inclusion et d’exclusion, les changements d’adresse et les oublis. Une fois ce travail terminé, ajoute-t-il, la distribution des vivres pour ces premiers bénéficiaires qui sont les ménages figurant dans le Registre national unique (Rnu) pourra être terminé. Il informe que dans la commune de Mbour sur 7. 805 bénéficiaires du RNU, environ 1. 011 doublons sont notés. La raison est qu’il arrive qu’un ménage soit recensé dans plusieurs quartiers. Mor Talla Tine de préciser qu’à l’issue de la vérification, si dans un quartier le nom d’une personne apparaît plusieurs fois, ce nombre va rester mais il permettra de régler le quota de l’extension.



Après cela, des comités qui seront constitués des délégués du quartier, du représentant de l’Imam, du Curé, des Badianou Gokh, des représentants des femmes et des jeunes vont passer au ciblage des comités de l’extension. Après quoi interviendra l’ultime étape du processus consistant à la mise à la disposition de la population des kits alimentaires. Avant cela, il sera procédé d’abord à la validation aux niveaux communal, départemental et régional des listes établies par les comités de ciblage de l’extension. C’est pourquoi, rappelle le préfet, il appartient aux maires en tant que présidents des comités, de veiller à ce que tous les comités soient bien organisés.



Pour plus de clarté, l’Administration ne va pas laisser aux maires le travail sans aucun contrôle, a précisé le chef de l’exécutif départemental de Mbour. «Nous allons envoyer des gens pour superviser les opérations et s’assurer que tout s’est passé dans l’ordre. Cependant, s’il y a des manquements qui son notés, les gens peuvent saisir par courrier, et même par téléphone, le préfet et même par téléphone» a indiqué M. Mor Talla Tine. Certes, la volonté de l’autorité administrative à faire de l’opération un succès est sans équivoque, relativement à la destination des denrées aux ayant -droits, mais les ménages qui attendent cet appui vont devoir prendre leur mal en patience. Ce compte tenu de la longueur des procédures et du niveau de déploiement des moyens logistiques qui reste encore faible au vu de l’immense espoir que cette annonce avait suscitée auprès de nombreux ménages dans le besoin et qui vont devoir entamer le ramadan dans la galère.



Le Témoin