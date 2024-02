Air Burkina dément avoir diffusé une note sur l’interdiction d’embarquer tout passager français vers Niamey

Un document présenté comme étant une note interne d’Air Burkina, et consulté par l’AFP et RFI, indiquait que « selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien, par conséquent ces derniers ne seront plus acceptés sur nos vols sur cette destination ». Dans un communiqué publié ce jeudi soir, la compagnie burkinabè affirme que « cette note n'émane pas » d'elle et qu'elle « ne saurait être tenue pour responsable des conséquences éventuelles qui pourraient en découler ». Le texte ne dit rien sur l'embarquement ou non de ressortissants français.

RFI

