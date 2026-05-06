En plein cessez-le-feu unilatéral de Kiev, Moscou frappe l'Ukraine

Vers 4h30 TU, ce 6 mai 2026, plus de sept heures après l'entrée en vigueur de cette trêve, aucune attaque ukrainienne n'a été rapportée par les autorités russes. Côté ukrainien, des alertes ont cependant retenti dans plusieurs régions et les autorités ont fait état de deux personnes blessées dans des frappes à Kharkiv, près de la frontière russe, ainsi que d'un équipement industriel touché dans la région de Zaporijjia. Un total de « 108 drones et trois missiles » auraient été utilisés, selon une déclaration du ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga.



« Cela montre que la Russie rejette la paix et que ses faux appels à un cessez-le-feu le 9 mai n'ont rien à voir avec la diplomatie. Poutine ne se soucie que des défilés militaires, pas des vies humaines », a commenté le ministre sur son compte X, en référence à l'appel unilatéral du Kremlin à une suspension des combats à l'occasion du défilé militaire célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai pour les Russes, rappelle l'AFP.



Réponse « symétrique »

Le lundi 4 mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait pourtant annoncé une trêve à durée non déterminée, en réponse à celle demandée par son homologue russe Vladimir Poutine pour les célébrations de la victoire contre l'Allemagne nazie. Le dirigeant ukrainien, qui réclame de longue date un arrêt des hostilités, a toutefois souligné que Kiev répondrait « de manière symétrique » à toute violation de son cessez-le-feu.



La journée de mardi s'est avérée particulièrement sanglante, avec au total 28 personnes tuées en Ukraine, selon un bilan des autorités locales actualisé mercredi. « Nous avons besoin de l'arrêt de telles frappes et de toutes les autres du même genre chaque jour, et pas seulement de quelques heures quelque part, au nom de "célébrations" », a souligné Volodymyr Zelensky. « C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes », a-t-il encore dénoncé.



À Zaporijjia, douze personnes ont été tuées et une cinquantaine ont été blessées lorsque la Russie a lancé des bombes planantes sur un quartier résidentiel, qui ont touché des immeubles d'habitations et des stations-service. À Kramatorsk, dans la région de Donetsk, cinq personnes sont également mortes en centre-ville dans une attaque de trois bombes planantes. Enfin, à Dnipro, un missile a tué quatre personnes et en a blessé neuf autres, précise notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze.



De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 53 drones ukrainiens au-dessus de son territoire entre 21h et 07h, heure de Moscou ; un nombre nettement inférieur aux plus de 200 recensés les nuits précédentes. Cependant, le créneau horaire ne permet ni de confirmer ni d'infirmer que Kiev a violé sa propre trêve.



Moscou refuse tout cessez-le-feu durable

En avril, un cessez-le-feu de 32 heures pour la Pâques orthodoxe avait été violé à de nombreuses reprises sur le front, même si un arrêt des attaques aériennes longue portée avait été observé. Moscou refuse tout cessez-le-feu durable, arguant qu'il permettrait à Kiev de renforcer ses défenses. La Russie exige notamment avant tout arrêt des combats que l'Ukraine lui cède toute la région de Donetsk (est), que l'armée russe ne contrôle que partiellement. Pour la première fois depuis l'été 2023, la zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelque 120 km2 en avril, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).