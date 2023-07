Air Sénégal affiche des pertes mensuelles comprises entre 6 et 7 milliards de F CFA

Dans le cadre de ses activités, Air Sénégal international a tenu à faire un bilan de la situation de la compagnie. Face à la presse, ce lundi, son Directeur général, accompagné de son Directeur commercial à parler de ses évolutions et réalisations. Il a été constaté dans les axes du plan de relance que la compagnie affiche ‘’des pertes mensuelles comprises entre 6 et 7 milliards de F CFA’’.



« Il a été constaté dans les axes du plan de relance que la compagnie affiche des pertes mensuelles comprises entre 6 et 7 milliards de F CFA correspondant à des marges négatives de -50% à -60% du fait des prix bas, manque de maitrise de la crise de carburant, des défauts de maintenance, des surcouts de location, et enfin un manque de maturité des modèles opérationnel et organisationnel. Elle est aussi confrontée à près de 48 milliards de F CFA de factures échues (hors 22 milliards de F CFA de taxes RDIA ) », a déclaré Éric Iba Gueye - Directeur commercial et markering - Air Sénégal S.A dans un document présenté à la presse.



Poursuivant la présentation de la situation avant 2023, M. Gueye ajoute : « La politique du Directeur général était de revenir dans les fondamentaux pour toute suite apporter des résultats positifs. La première chose était de résorber les besoins en trésorerie. Avec le financement par l’Etat d’un montant de 48 milliards de F CFA avant fin décembre 2022. Du coup, il a fallu chercher des sources de revenu. Certains éléments sont revenus tels que le rachat de 2AS et le projet MRO ( Centre de maintenance aéronautique) . Il y a aussi toujours sur le plan d’action, améliorer la satisfaction cliente, augmenter les recettes/vol et rationaliser les coûts… les résultats d’exploitation de 2023 ( EBIT ) sont légèrement meilleurs que les prévisions indiquées au conseil interministériel de février 2023 (+2.7 milliards F CFA sur 6 mois) . Les tendances continuent d’être positives sur les deux derniers mois de mai à juin 2023. Les pertes ont été réduites de -58 % par rapport à la même période en 2022. Les Résultats de juin 2023 sont particulièrement bons (22 % supérieur aux prévisions) . On notera notamment le redressement significatif de la route New York : - 201 millions de F CFA soit 14 % contre -1,36 milliards de F CFA soit -123 % en janvier 2023. L’objectif d’équilibre des comptes est toujours maintenu pour le mois de décembre 2023 ».



Pour Alioune Badara Fall Directeur général de la compagnie, « Air Sénégal appartient à 100 % à l'État du Sénégal ». Le fils du défunt milliardaire, Yamar Fall compte par ailleurs s’attaquer aux problèmes d'ordre opérationnel, avant de passer à la stratégie. « Il n'y a aucun partenaire extérieur ou étranger. Donc, qui dit actionnaires principaux tous les Sénégalais sont des actionnaires principaux, ca r Air Sénégal appartient à tous les sénégalais . À votre contribution qu'aujourd'hui air Sénégal existe. Donc il est de notre intérêt de préserver cet outil. Ce message que je veux porter devant cette presse, Air Sénégal est souvent présentée comme une compagnie qui ne marche pas, qui est tout le temps en retard, un problème de prestation, comme une compagnie qui ne communique pas. Et nous voudrions d'abord nous attaquer à certains problèmes cruciaux notamment les problèmes d'ordre opérationnel. Avant de passer à la stratégie, et surtout communiqué avec vous et la nation sénégalaise, nos passagers et nos clients qui sont toujours d'arrache-pied, présent à côté d'air Sénégal, pour relever le défi d'air Sénégal », précis M. Fall .