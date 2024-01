Air Sénégal : la compagnie annonce le tarif du vol Dakar Saint-Louis

Air Sénégal international est en train de prendre un nouvel envol. La compagnie aérienne sénégalaise commence son déploiement à l’intérieur du pays. C’est pratiquement toutes les destinations qui seront desservies. En premier lieu, la ville de Saint-Louis est la première à être servie.



Le vol Saint-Louis Dakar est fixé à 40 mille Francs CFA en aller et retour. Et les départs sont prévus tous les lundis et vendredi à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor.

Le Sénégal avait entrepris un vaste programme de réhabilitation des aéroports de l’intérieur. Et les autorités veulent faire du pays un hub aérien de l’Afrique de l’Ouest.

A cet effet, les aéroports de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou ont fait peau neuve. Ces travaux ont, globalement coûté près de 100 milliards Francs CFA.