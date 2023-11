Air Sénégal réduit drastiquement ses liaisons vers l'Europe: Seul Paris subsiste

La compagnie aérienne Air Sénégal a pris une décision radicale en annulant une grande majorité de ses liaisons vers l'Europe. Cette décision fait suite à une concurrence accrue de transporteurs plus robustes économiquement et à une limitation de la capacité de charge sur ses équipements, compromettant les performances de la compagnie, renseigne Les Échos. Ces réductions toucheront plusieurs villes européennes dès 2024.



Selon les informations relayées par Aéroroutes, les liaisons supprimées comprennent Dakar-Barcelone (2 vols hebdomadaires), Dakar-Marseille-Lyon-Dakar (2 vols hebdomadaires), ainsi que Dakar-Milan Malpensa (2 vols hebdomadaires). Les réservations pour ces trajets ne seront plus disponibles après mi-janvier 2024.



En contrepartie, la compagnie prévoit de maintenir 6 liaisons hebdomadaires entre Dakar et Paris CDG du 13 janvier au 13 février 2024. Air Sénégal, axant son service sur les passagers en correspondance à Dakar, pourrait également impacter certaines liaisons intra-africaines.



Pendant les douze mois précédant septembre 2023, les données de réservation ont montré un nombre significatif de passagers effectuant des trajets aller-retour entre Dakar et Milan (environ 140 000 passagers), Barcelone (79 000 passagers), Lyon (58 000 passagers) et Marseille (51 000 passagers). Cependant, ces chiffres ne semblent pas avoir été suffisants.



La concurrence directe avec des transporteurs comme Vueling vers Barcelone, Transavia France vers Marseille et Lyon, ainsi que Neos vers Milan Malpensa a rendu le marché plus compétitif pour Air Sénégal. Leur avantage initial en matière de dessertes sans escale vers Lyon et Marseille a été perturbé par l'arrivée de Transavia sur ces trajets respectifs.



Air Sénégal a utilisé principalement l'A319 biclasse de 120 sièges pour ses liaisons françaises, mais cette capacité restreinte combinée à une limitation de charge utile a entraîné des coûts par siège plus élevés, rendant difficile l'atteinte du seuil de rentabilité. En comparaison, Transavia opère des 737-800 de 189 sièges avec des coûts par siège moindres et une plus grande capacité.



Actuellement, seul Paris Charles De Gaulle restera desservi par Air Sénégal avec un service quotidien assuré par un Airbus A330neo, à l'exception d'une opération semestrielle en janvier/février. Ce service permettra de connecter plusieurs destinations africaines, tandis que d'autres liaisons internationales, comme New York JFK, pourraient également être sujettes à des changements.