Air Sénégal renforce sa flotte pour soutenir son réseau

Dans le cadre de sa stratégie de consolidation et d’expansion, Air Sénégal poursuit le déploiement de son plan visant à renforcer la régularité de ses opérations et à accompagner la croissance de son réseau régional et domestique.



A cet effet, plusieurs étapes clés interviendront : Renforcement de la flotte : le 10 octobre prochain, la compagnie réceptionnera un troisième Airbus A320, qui viendra soutenir les liaisons régionales et répondre à la demande croissante de mobilité en Afrique.



Retour en service d’un ATR 72-600 : à la mi-octobre, le deuxième ATR 72-600

reprendra ses opérations afin de consolider la desserte des lignes intérieures. Dans le

cadre de l’arrivée de ce second ATR les équipages seront également renforcés.



En effet, trois pilotes d’Air Sénégal, les Commandants Yehya Hachem, Pape

Mouhamadou Faye et Bouba Jammeh, ont récemment réussi avec succès leur

qualification au grade de commandant de bord sur ce type d’appareil.



Extension du réseau domestique : d’ici la fin de l’année, la livraison d’un troisième

L410-NG permettra d’élargir et de densifier la couverture du réseau intérieur.



Ces renforcements marquent une étape déterminante dans la mise en œuvre de la

feuille de route d’Air Sénégal, qui place la fiabilité, la proximité et l’expansion

progressive et réfléchie de son réseau au cœur de sa mission de transporteur national.