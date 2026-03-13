Ukraine: la Russie «se trompe» si elle espère «un répit» lié à la guerre en Iran, dit Macron

Le président français Emmanuel Macron a estimé vendredi que la Russie «se trompe» si elle espère que «la guerre en Iran va lui offrir un répit», rappelant la décision du G7 de ne «pas revoir» la politique de sanctions à l'égard de Moscou qui a envahi l'Ukraine en février 2022. «Le contexte de montée des prix du cours du pétrole ne doit en aucun cas amener à revoir notre politique de sanctions à l'égard de la Russie, c'est la position que le G7 a tenu, c'est la position évidemment de la France et de l'Europe», a expliqué le chef de l'État lors d'une conférence de presse à l'Élysée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais jeudi, les États-Unis, membres du G7, ont annoncé la levée de sanctions sur la Russie concernant les exportations de pétrole.