Ukraine: la Russie «se trompe» si elle espère «un répit» lié à la guerre en Iran, dit Macron

Le président français Emmanuel Macron a estimé vendredi que la Russie «se trompe» si elle espère que «la guerre en Iran va lui offrir un répit», rappelant la décision du G7 de ne «pas revoir» la politique de sanctions à l'égard de Moscou qui a envahi l'Ukraine en février 2022. «Le contexte de montée des prix du cours du pétrole ne doit en aucun cas amener à revoir notre politique de sanctions à l'égard de la Russie, c'est la position que le G7 a tenu, c'est la position évidemment de la France et de l'Europe», a expliqué le chef de l'État lors d'une conférence de presse à l'Élysée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais jeudi, les États-Unis, membres du G7, ont annoncé la levée de sanctions sur la Russie concernant les exportations de pétrole.
Autres articles
-
Israël : 13 blessés dans une frappe de missile contre un bâtiment dans le nord
-
Guerre au Moyen-Orient: le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei appelle à maintenir fermé le détroit d’Ormuz
-
Moyen-Orient : le Conseil de sécurité de l’ONU «condamne fermement les attaques iraniennes» dans la région
-
Le nouveau président d'extrême droite José Antonio Kast investi à la tête du Chili
-
Guerre au Moyen-Orient: Riyad dit avoir neutralisé un drone iranien s’approchant des ambassades