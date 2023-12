Al-Nassr : Cristiano Ronaldo franchit une barre mythique

Les semaines passent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo. Buteur, une nouvelle fois, vendredi soir lors de la victoire des siens face à Al-Riyad (4-1), le Portugais en a également profité pour atteindre une nouvelle barre exceptionnelle en carrière.



En effet, l’ancienne gloire de Manchester United et du Real Madrid a atteint le cap des 1200 rencontres disputées au plus haut niveau (clubs et sélection). Un chiffre ahurissant pour celui qui affirme vouloir arrêter le plus tard possible.



« Je suis heureux, je veux continuer et voir ce que ça va donner. Si j’arrive encore à jouer à 40 ans, je peux jouer à 41, 42 ans… Génétiquement parlant, je ne vais pas dire que je me sens comme si j’avais 25 ans, il ne faut pas exagérer. Mais c’est comme si j’avais 30 ans. Je m’occupe bien de mon corps et de mon esprit. La longévité est une chose fascinante », confiait-t-il pour ESPN l’an dernier.



« Trois points de plus ! Je remercie tous mes coéquipiers qui m’ont aidé à atteindre ces 1200 matchs. Quelle aventure, mais nous n’avons pas encore fini !», a raconté CR7 sur ses réseaux sociaux. À l’instar de LeBron James en NBA, le natif de Madère continue d’éclabousser de son talent et parait encore au top physiquement. Il vaut mieux s’il espère rattraper Peter Shilton (1387 matchs en carrière), Paul Bastock (1286) ou encore la légende brésilienne Rogério Ceni (1237).



À bientôt 39 ans, Cristiano Ronaldo est affamé et domine la Saudi Pro League en totalisant 16 buts, ainsi que 8 passes décisives en 16 journées. Mais collectivement, Al-Nassr (2e) peine encore à suivre Al-Hilal (1er), qui sans Neymar, est toujours aussi impressionnant.



Avec Footmercato