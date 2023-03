Al Nassr: l’étonnante clause de Cristiano Ronaldo

Le 30 décembre dernier, Cristiano Ronaldo est devenu un joueur d’Al Nassr. Libre depuis son départ de Manchester United, le Portugais a dit oui aux Saoudiens, qui lui ont offert un salaire de 200 millions d’euros par an.



Mais le footballeur lusitanien, qui devrait devenir ambassadeur de l’Arabie Saoudite quand il mettra un terme à sa carrière, a une drôle de clause dans son contrat.



En effet, AS et The Sun expliquent que le contrat de l’ancienne star du Real Madrid l’oblige à assister au Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dahbi. Cela fait partie des obligations du joueur de 38 ans, passionné de sports automobiles et qui sera donc présent à Djeddah lors de cet événement. Cela permettra au pays de profiter encore un peu plus de son image.