Alcaly Cissé pourrait être inhumé en Arabie Saoudite, selon son avocat

Décédé dimanche dernier en Arabie Saoudite, dans une prison, l'ancien député, libéral Alcaly Cissé pourrait être inhumé à Médine en terre saoudienne, a annoncé dimanche son avocat, Me Abdoulaye Tine sur la Rfm.



"On a pas encore une décision définitive sur le lieu d'inhumation, mais probablement il se pourrait qu'il soit inhumé en Arabie Saoudite en Médine, a dit Me Tine qui explique cette éventuelle possibilité par les difficultés administratives et judiciaires de faire rapatrier le corps.



Acaly Cissé a été emprisonné depuis 2014 pour une affaire d'escroquerie. Il avait été extradé du Maroc.