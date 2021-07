Alerte !!! « L’oxygène est inflammable et il y a des risques d’explosion dans les maisons » ( Dr Amath Diouf)

Des privés s'adonnent à la livraison de l’oxygène moyennant 15.000 Fcfa par jour et 20.000 Fcfa à l’installation. Un business lucratif qui permet de sauver la vie à des centaines de personnes qui sont en détresse respiratoire et qui ne parviennent pas à disposer de place dans les hôpitaux publics.



Toutefois, de l’avis du directeur des infrastructures, de l’équipement et de la maintenance au ministère de la Santé et de l’Action sociale, l’oxygénothérapie à domicile est une pratique dangereuse qui expose les familles. "L’oxygène est inflammable et il y a des risques d’explosion dans les maisons", a affirmé Dr Amath Diouf. D’après lui, cela doit être manipulé par une personne assermentée.



A l'en croire, "l'oxygène est gratuit et en quantité suffisante dans les structures publiques".



Selon la blouse blanche, les privés qui vendent l'oxygène sont nombreux, il y a une possibilité à vérifier et à encadrer cela, dans la mesure où le ministère a des fournisseurs d'oxygène dans le privé. "On ne peut pas autoriser que des gens fasse de l'oxygénothérapie dans les maisons", grogne-t-il.