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Éliminatoire Mondial basket 2027 : Karim Mané, Kara Sène et Samba Dali Fall écartés par le sélectionneur



Éliminatoire Mondial basket 2027 : Karim Mané, Kara Sène et Samba Dali Fall écartés par le sélectionneur
À deux jours du début de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, Desagana Diop a réduit son groupe de 17 à 14 joueurs. Le sélectionneur des Lions a décidé d'écarter Karim Mané, Kara Sène et Samba Dali Fall, qui ne participeront donc pas à la Fenêtre 4 qui se déroule à Dakar.
 
Ils sont désormais 14 joueurs, avec l'arrivée de l'ailier fort Mouhamadou Gueye, à poursuivre la préparation. Deux autres joueurs devront encore être écartés afin de parvenir à la liste définitive de 12 joueurs qui représentera le Sénégal lors de cette quatrième fenêtre.
 
Les Lions débuteront leur campagne à domicile jeudi 27 août contre l’Égypte, avant d’affronter l’Angola le 29 août et le Mali le 30 août à la Dakar Arena.
 

 
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Moussa Ndongo

Mardi 25 Août 2026 - 14:14


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