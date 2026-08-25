Gamou 2026 à Kaolack: l’État réaffirme son soutien aux foyers religieux

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé lundi 24 août 2026, la cérémonie officielle du Gamou de Médina Baye, à Kaolack (ouest). Il a réaffirmé la volonté de l’État de maintenir son accompagnement aux familles religieuses et a mis en avant leur contribution à la paix et à la cohésion nationale, a relayé Le Soleil.



Accompagné de plusieurs membres du gouvernement et de responsables administratifs, le ministre a insisté sur l’importance des foyers religieux dans la société sénégalaise. Il a notamment présenté ces lieux comme des espaces de transmission des valeurs, d’éducation et de régulation sociale. « Médina Baye, à l’image des autres foyers religieux du pays, joue un rôle important dans notre pays. L’État réaffirme sa volonté de toujours œuvrer aux côtés des foyers religieux pour un Sénégal de paix et de prospérité », a-t-il déclaré.



Le ministre a également renouvelé l’engagement des pouvoirs publics à soutenir les familles religieuses dans l’organisation des grandes manifestations. Il a, par ailleurs, rendu hommage à l’œuvre de Cheikh Ibrahima Niasse et à son rayonnement au-delà des frontières sénégalaises.



« C’est quelqu’un qui a œuvré pour l’islam et son œuvre est toujours d’actualité. Ses enseignements se sont répandus un peu partout dans le monde », a-t-il indiqué.



Après avoir transmis le message du chef de l’État, le ministre a sollicité les prières du khalife de Médina Baye pour la paix et la stabilité du Sénégal, ainsi que pour le président de la République et son gouvernement.



«Le Sénégal est une terre de paix et c’est une chance énorme que nous avons. Pour que cette paix puisse demeurer à jamais, nous sollicitons les prières du khalife. Qu’il prie pour le Sénégal, pour le chef de l’État et pour tout le peuple sénégalais », a-t-il conclu.