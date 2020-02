Alerte Coronavirus sur 6 Chinois à Dakar: le Directeur du SAMU National dément

Lors de la dernière réunion de coordination du ministre de la Santé et de l’Action sociale sur la situation de l’épidémie du Coronavirus en Chine, et particulièrement au Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr avait appelé les populations à la « vigilance » par rapport aux « fausses informations » véhiculées à longueur de journée sur les Réseaux sociaux, et qui sont relatives à la maladie du Coronavirus qui sévit actuellement dans une bonne partie du monde, et surtout à Wuhan en Chine, l’épicentre de la maladie. Une réunion au cours de laquelle il avait tenu à confirmer que le Sénégal est jusque-là indemne de l’épidémie qui touche plus de 20 pays à travers le monde.



Malgré les assurances du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, des gens essayent de manipuler l’opinion avec des vidéos d’alerte « rouge ». Qui concerne soit des cas suspects, soit des cas de fièvres ou des personnes venues de Chine et hospitalisées dans nos hôpitaux sans aucunes mesures de prudence. Si certaines informations donnent carrément la frousse, d’autres donnent l’impression que les « alerteurs clandestins » veulent coûte que coûte que « Coronavirus » tape à notre porte. En atteste cette vidéo postée hier sur le site d’informations « Seneweb ». Vidéo dans laquelle un soit-disant agent d’une entreprise chinoise de la place fait une alerte sur une supposée arrivée d’un groupe de six chinois à Dakar.

« Les trois sont venus vendredi dernier. Et l’autre trio aurait foulé les pieds à Dakar hier », a-t-il dit dans son enregistrement tout en précisant que l’un aurait eu des « douleurs au bas du dos », selon les explications de leurs collègues de travail de nationalité chinoise. Il serait même évacué et hospitalisé dans un grand hôpital de Dakar. Et qu’un autre Chinois qui avait eu une « forte fièvre avait été retenu à l’aéroport avant d’être accompagné à son domicile par un élément du Samu national ». Ne se limitant pas à informer sur la supposée arrivée de deux trios de chinois à Dakar, l’alerteur dit avoir même contacté le ministère de la Santé, quelques autorités sanitaires ainsi que des médecins des grands établissements sanitaires de la capitale pour les prévenir du « danger » qui guette le pays. Ce, avec pour seul but, dit-il, de les amener à prendre des dispositions nécessaires.



Le SAMU dément

Comme un de ses éléments déployés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) est cité dans la vidéo du soi-disant alerteur, votre canard préféré, « Le Témoin » a jugé nécessaire de contacter le Directeur du Samu national, Pr Mamadou Bèye. Ce dernier n’y est pas allé du revers de la main. Il dément l’information catégoriquement. « On a eu l’information. Mais tout est faux dans ça. On a été mêlé à rien du tout », a-t-il laissé entendre au bout du fil.



« Attention, des chinois embarquent et débarquent par Air Ethiopian », selon un agent de Aibd

Toutefois, des agents de l’aéroport même s’ils ont dit de ne pas être au courant d’une supposée arrivée dans la semaine de Chinois malades et /ou hospitalisés, ont tout de même levé un coin du voile sur les mesures préventives qui seraient mise à l’aéroport et vanté par les autorités sanitaires. « C’est dans l’ordre du possible. Il faut dire que presque toutes les autres compagnies ont fermé leurs vols à la Chine sauf l’Ethiopie. Ces chinois dont cet alerteur parle peuvent être embarqués et débarqués par Air Ethiopie. Même si je n’en ai pas entendu parler d’un quelconque Chinois chez qui on a détecté une forte fièvre à l’aéroport », a dit un agent de l’aéroport de Diass.



Ce dernier informe par ailleurs que personne à l’aéroport de Diass n’est aujourd’hui épargné de l’épidémie du Coronavirus. « Les gens d’en haut ne sont pas bien informés de la réalité du terrain. Déjà il n’y a aucun formulaire pour les voyageurs qui viennent à l’aéroport. Or c’est ce qui devait se faire pour avoir la bonne information sur ceux qui viennent de la Chine ou d’un autre pays. Ceux qui travaillent à l’aéroport pour le compte du ministère ne donnent pas les bonnes informations. Toujours en costume et cravate, ils ne sont là que pour sauver leur poste. Mais ils ne font aucun effort allant dans le sens de contrer la survenue d’un cas au Sénégal via l’aéroport», nous a soufflé un agent de l’Aibd.



