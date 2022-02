Alerte Météo: nuage de poussière sur le Sénégal ce vendredi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé l’arrivée au Sénégal d’une « suspension de particules de poussière », ce vendredi matin. Une situation qui va entraîner une réduction des visibilités, à l’exception du sud du pays qui sera faiblement affecté.



« Une suspension de particules de poussière est attendue sur tout le pays, notamment dans les régions nord, le centre, est et les zones côtières (Grande-Côte et Petite-Côte) dans la matinée », alerte-t-elle dans un bulletin météo sur la qualité de l’air.



Elle précise que « les visibilités seront par conséquent, moyennement réduites dans les zones précitées, devenant toutefois moins affectées sur la partie Sud du territoire ».