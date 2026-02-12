Maroc : les 18 supporters sénégalais jugés sans assistance d’avocat

Du nouveau dans l’affaire des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025.



Selon Bacary Cissé, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui s’est exprimé sur la RFM, les 18 supporters sont actuellement jugés sans assistance d’avocat.



Il indique qu’après environ quatre heures de débats, l’audience a été suspendue pendant 45 minutes avant de reprendre. Les ressortissants sénégalais comparaissent ainsi devant la juridiction sans défense constituée.



Pour rappel, l’Association des barreaux du Maroc avait décidé de lever son mot d’ordre de grève et d’inviter les avocats à reprendre leurs activités à compter du lundi 16 février 2026