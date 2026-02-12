Gendarmerie nationale : plus d’un milliard de FCFA d’amendes forfaitaires collectés en 2025

La présentation des résultats annuels de la Gendarmerie nationale s’est tenue, ce jeudi 12 février 2025, à Dakar. Elle avait pour objectif de mettre en exergue les réalisations de l'Institution durant l’année 2025 et d'établir les perspectives pour l’année 2026.



«Ce bilan reflète la détermination de notre institution à garantir la sécurité, à préserver la stabilité nationale et à s'adapter aux défis sécuritaires», a déclaré le Général de division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire. Selon lui, la gendarmerie a démantelé des réseaux criminels, sécurisé des zones sensibles et renforcé la protection des populations face aux nouvelles formes de menaces. Ces opérations menées par la gendarmerie s’inscrivent «pleinement dans le plan stratégique 2025-2029 de la Gendarmerie, véritable feuille de route alignée sur les ambitions de la vision Sénégal 2050».



Les statistiques de service de la Gendarmerie pour l'année 2025

L’année 2025 a été marquée par des résultats significatifs obtenus dans plusieurs secteurs essentiels notamment dans la sécurité routière, la lutte contre la migration irrégulière et la traite des personnes, le vol de bétails, la criminalité, la lutte contre le trafic de stupéfiants.



Selon la gendarmerie nationale, le Sénégal fait face à un défi important en matière de sécurité routière, avec des milliers d'accidents annuels qui conduisent à d'importantes pertes humaines et économiques. Durant l’année 2025, la Gendarmerie nationale a attesté 7 532 accidents de la circulation, dont les accidents corporels représentent 83% des cas avec 12 654 blessés et 850 décès. Les mois d'octobre et de décembre ont été «les pires accidents de gêne, en raison de la forte densité du trafic liée à la fin des vacances et aux festivités».



La gendarmerie nationale a également procédé au contrôle de 1 542 342 individus, 3 024 403 véhicules et 584 119 motos. Un total de 517 525 infractions ont été relevées. Ella a également saisi 37 300 permis, collectant 1 563 780 000 FCFA d’amendes forfaitaires.



Concernant le trafic de stupéfiants, la gendarmerie a noté 946 saisis dont le chanvre indien constitue la majorité des saisies, représentant plus de 90% du volume total de drogues interceptées. La région de Thiès demeure l’épicentre de ce trafic. En 2025, elle a saisi au total 5238,13 kg de chanvre indien, principalement répartis dans les régions de Thiès (1 616,75 kg), Fatick (1 606 kg), Dakar (992 kg) et Ziguinchor (339kg).



La Gendarmerie nationale a également intercepté 3016 comprimés de drogues de synthèse dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. Une saisie majeure de 738 kg de cocaïne, dont 730 kg à Sangalkam, dans le département de Rufisque, a été réalisée par la gendarmerie.



Vol de bétails

Au cours de l’année 2025, 1 029 cas de vols de bétails ont été enregistrés, portant sur 3 506 animaux. La gendarmerie a interpellé 1 321 de personnes pour vol de bétails et a pu récupérer 1 062 têtes. D’après eux, la proportion de bétails retrouvée s’explique principalement par la rapidité de l’abattage clandestin.



Statistiques criminelles

Selon le rapport de la gendarmerie, Dakar est la ville la plus criminogène, avec 2 946 de cas recensés, suivi de Thiès avec 1 775 cas, de Diourbel 774 cas, de Tambacounda 662 cas et de SaintLOUIS avec 620 cas. Selon la gendarmerie, le développement de la criminalité dans ces régions est favorisé par la forte urbanisation, la densité de population élevée et l’activité économique intense.

A l’inverse, des régions de telles que Sédhiou (237 cas), Kaolack (337 cas) et Matam (325 cas) présentent des niveaux de criminalité plus faibles, en raison de leur caractère rural et de leur faible densité géographique.



Migration irrégulière (traite de personne et pratiques assimilés)

En 2025, la gendarmerie a arraisonné 44 pirogues, interpellés 2 634 migrants (1 198 sénégalais et 1 436 étrangers) et 50 convoyeurs. Ella a saisi 23 pirogues, 09 moteurs, 03 GPS et 12 890 litres de carburants. Selon la gendarmerie, 15 embarcations transportant plus de 1 920 migrants ont atteint les cotes espagnoles depuis le Sénégal.



Pour la traite des personnes, 42 cas ont été enregistrés au cours de l’année dernière. La région de Kédougou constitue à elle seule 44,1% de l’effectif total des victimes, soit 254 individus. Cette situation s’explique par la densité des étrangers dans cette zone qui s’active l’orpaillage clandestin. L’exploitation sexuelle y est très présente.



Perspectives pour l’année 2026

Selon le chef du centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel, Abdoulaye Camara, les perspectives pour l’année 2026 se porterons sur la posture opérationnelle à adopter, notamment en matière de sécurisation des Joj 2026, la lutte contre l'insécurité routière, la migration irrégulière ainsi que les attaques aux biens et aux personnes.



Concernant la sécurisation des jeux olympiques de Dakar 2026, 5 000 gendarmes seront mobilisés, avec plus de 500 véhicules, des marines, plusieurs maritimes et aériennes ainsi que des unités canines et le groupement de cavalerie. Afin de garantir le succès de cet événement, ce dispositif sera déployé entre Dakar, Diamniadio et Mbour.



Selon la gendarmerie, cette année 2026, la sécurité routière s’imposera « plus que jamais comme une priorité majeur ». Ainsi, elle va poursuivre la réorganisation de police de la circulation notamment la construction d'infrastructures modèles destinées à huit brigades routières. Les unités routières seront renforcées par l'acquisition de moyens modèles, notamment des radars intelligents, la mise en service de la plateforme de gestion des amendes forfaitaires ainsi que des détecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.



Pour la lutte contre la migration irrégulière, la gendarmerie prévoit de mettre en place 07 postes de surveillance routière ainsi de l’acquisition de moyens nautiques destinés à accroitre ses capacités de surveillance et d’intervention. Dans cette même dynamique de sécurisation, le lieutenant-colonel a annoncé la création de quatre (04) brigades territoriales renforcées, notamment dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.



Par ailleurs, les brigades de proximité de Ndangane et de Somone ainsi que les brigades territoriales de Diawbé et de Joal seront renforcées au cours du premier trimestre de l'année 2026.

La menace cyber fat aussi parti des priorités de la gendarmerie en 2026. A cet effet, la centre de cybersécurité sera pleinement opérationnel cette année.



Les défis de la gendarmerie nationale seront axés sur la modernisation des infrastructures, le renforcement du renseignement et l'intégration des technologies.