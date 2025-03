Alerte Météo : un vent fort sur une partie de la côte sénégalaise à partir de mercredi (prévisionniste)

Des vents forts de secteur nord atteignant 40 km/h souffleront sur une partie de la côte sénégalaise de mercredi à samedi, a-t-on appris de Cheikh Ahmed Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



« Ces vents de secteur nord atteignant 40 km/, souffleront principalement de 16 heures à 23 heures de mercredi à samedi et intéresseront les domaines maritimes de Dakar, de la Petite Côte et de la Casamance », a dit M. Camara à l’APS



Il a toutefois précisé que ces vents seront beaucoup plus forts en haute mer que sur la côte.

L’ANACIM conseille donc aux pêcheurs d’éviter les sorties en mer et la vigilance accrue pour les populations des zones côtières, selon le prévisionniste.