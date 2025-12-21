Banlieue dakaroise : un homme suspecté du meurtre par balle de son épouse Bintou Guèye, à Yeumbeul

Bintou Guèye, une jeune dame résidant à Yeumbeul (banlieue Dakaroise), a été tuée par balle dans la soirée du samedi 20 décembre 2025, à Keur Mbaye Fall. Son mari serait le principal suspect de l’affaire, selon les informations d’Alpha Oumar Sow.
D’après la source d’information, le commissariat de Mbao s’est saisi de l’affaire.
