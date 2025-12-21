Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Banlieue dakaroise : un homme suspecté du meurtre par balle de son épouse Bintou Guèye, à Yeumbeul



Banlieue dakaroise : un homme suspecté du meurtre par balle de son épouse Bintou Guèye, à Yeumbeul
Bintou Guèye, une jeune dame résidant à Yeumbeul (banlieue Dakaroise), a été tuée par balle dans la soirée du samedi 20 décembre 2025, à Keur Mbaye Fall. Son mari serait le principal suspect de l’affaire, selon les informations d’Alpha Oumar Sow.

D’après la source d’information,  le commissariat de Mbao s’est saisi de l’affaire. 
Charles KOSSONOU

Dimanche 21 Décembre 2025 - 15:39


