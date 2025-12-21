Ziguinchor : Le chantier de l’aéroport redémarre, livraison annoncée pour avril 2026

​À l’arrêt depuis plusieurs mois, les travaux de réhabilitation de l’aéroport de Ziguinchor reprennent officiellement. Le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une mobilisation financière massive de 13 milliards de FCFA pour désenclaver la Casamance et mettre fin au calvaire des voyageurs.



​Le blocage des travaux de l’aéroport de Ziguinchor ne semble plus être qu’un mauvais souvenir. L’État a décidé de passer à la vitesse supérieure en mobilisant une première enveloppe de 7 milliards FCFA, déjà décaissée au profit des entreprises en charge du chantier.

​

Pour garantir la continuité des opérations sans nouvelles interruptions, une rallonge supplémentaire de 6 milliards FCFA a d’ores et déjà été inscrite dans la Loi de Finances Initiale (LFI) de 2026. Cet engagement financier total de 13 milliards témoigne de la volonté des autorités de faire de ce projet une priorité nationale.



​Depuis la fermeture de l'infrastructure, les passagers étaient contraints de transiter par l’aéroport de Cap Skirring. Un détour éprouvant qui imposait un trajet routier de plus de 70 kilomètres pour rallier Ziguinchor.



​« Vous avez vu les difficultés auxquelles les passagers rencontrent. C'est un parcours encore plus long comparé à la distance entre Dakar et l’AIBD », a souligné le Président Diomaye Faye, rappelant l'urgence de soulager les populations et les acteurs économiques de la région.



​Lors de sa déclaration, le Chef de l’État s’est montré ferme quant au respect des délais. Après avoir levé les blocages administratifs et financiers, il a reçu l'engagement des entreprises de livrer l'infrastructure complète d'ici avril 2026.



​Le ministre des Infrastructures a été instruit de suivre de près l’évolution du chantier pour s’assurer que les entreprises respectent scrupuleusement le calendrier. La réouverture de cet aéroport est attendue comme un levier majeur pour le développement touristique et la connectivité de la zone Sud.